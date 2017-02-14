Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 142,79 puan (yüzde 0,70) yükselişle 20.412,16 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,15 puan (yüzde 0,52) artışla 2.328,25 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,83 puan (yüzde 0,52) değer kazanarak 5.763,96 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks 3'üncü gün art arda rekor seviyeden günü tamamlamış oldu.

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin uluslararası ticaret konusunda güçlerini birleştirmekten yarar sağlayacağını belirterek, "İstihdam ve ticareti Kuzey Amerika'da tutmak hem ABD, hem Kanada için daha iyi olacak. İstihdam olanaklarını ve zenginliğimizi kıtamızda tutmak konusunda birlikte çalışmalıyız ve çalışacağız" ifadelerini kullandı.