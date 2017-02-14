Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ürkiye ekonomisinin hem yatırım hem tüketim tarafında canlanma sağlayarak işsizliğin azaltılmasını hedefleyen müjde paketlerinden, yeni müjdeler bekleniyor. Küçük işletmelerden sanayicilere varan geniş bir kesime primden istihdam teşvikine, arsadan makine desteğine kadar sayısız düzenleme yapan hükümet, bu adımların etkisinin ekonomide canlanma, büyümede hızlanma, yatırımlarda artış ve işsizlikte hızlı düşüş gibi etkilerinin kısa zamanda görülmesini bekliyor. Hükümet öncelikle reel sektöre nefes aldıracak birçok vergi indirimi ve istisna gerçekleştirdi, borcu altında ezilenlere yeniden yapılandırma ile nefes aldırırken, Varlık Barışı ile yurt dışındaki kaynakların ülkeye akışına imkân sağladı. Kredi Garanti Fonu ile yatırım yapmak isteyenlerin elini güçlendirirken, prim borçları ertelendi, esnafa Ahilik Fonu getirildi. Yatırımı artırmayı amaçlayan bu girişimlerin yanına, konutta KDV, beyaz eşyada ÖTV indirimleriyle vatandaşın alım gücünü artıran kararlar da eklendi. En az 1.5 milyon istihdam için başlatılan seferberlikle de iş yerine eleman alanlara işçi başına aylık 750 lirayı bulan destek sözü verildi. Tüm kesimlerde heyecana sebep olan bu yatırımların etkisinin öncelikle morallerin düzelmesi, ardından ekonominin canlanması, yatırımların ve istihdamın artması gibi etkilerinin kısa sürede görüleceği belirtiliyor.

İşte canlanma getirecek kararlar

REEL KESİME

¥ Reel kesime birçok destek geldi. SKG primleri ertelendi, Bağ-Kur’luların ve esnafın ödediği primlerde indirim yapıldı.

¥ Reel kesim destekleri yüzde 16 artışla 32.4 milyar liraya çıkarıldı, çeşitli vergi indirim ve istisnaları getirildi.

¥ İmalat sanayisi teşvik oranları yukarı çekildi.

¥ KOSGEB aracılığıyla kendi işini kurmak isteyenlere 50 bin liraya kadar karşılıksız maddi destek sağlandı.

¥ Kendi işini kurmak isteyenlere 100 bin liraya kadar ‘faizsiz’ kredi sağlandı.

¥ Taşınır mala rehin imkânı getiriledi, teminat sıkıntısı bitti.

¥ Türkiye Varlık Fonu, PTT, BİST, TPAO, Ziraat Bankası, Türksat, Çay-Kur, THY ve Halkbank’ın devriyle güçlendi. Fon, dev yatırımlara hızlı finansman sağlayacak, gelirleri artıracak.

HER KESİME

¥ Bankaların daha kolay kredi vermesi için tüketici kredilerinde genel karşılık oranları azaltıldı.

¥ Vatandaşların krediye ulaşmasını engelleyen ‘kara liste’ için sicil affı getirildi.

¥ Talebin canlanması için tüketici kredilerinin vadeleri 36 aydan 48 aya, kredi kartı taksit sayısı 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

¥ Kredi kartı ve kredi borçlarının 72 aya kadar yapılandırılmasına imkân verildi.

¥ 30 Nisan’a kadar, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin yüzde 6,7 olan ÖTV’si ‘sıfıra’, mobilyanın KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi.

¥ Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisi ‘sıfıra’ indirildi.

¥ Yat ve kotra alımlarındaki ÖTV sıfıra indirildi, üreticilerin daha çok satış yapması amaçlandı.

‘Süper Teşvik’ çok iyi gelecek

Yatırımın artırılması için yapılan hamlelerden biri de “Süper Teşvik” oldu. Bununla, asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon dolar olan projeler için firmalara, vergi muafiyeti ve indirimi, sermaye katkısı, yatırım yeri tahsisi ve kamu alım garantisi gibi proje bazlı devlet yardımı verilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. 23 ili kapsayan “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ‘Cazibe Merkezleri Programı’, Yatırım ve Destek Hamlesi” açıklandı, yaklaşık 20 milyar lira tutarında müracaat alındı, öngörülen istihdam da 112 bini aştı.