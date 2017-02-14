Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinde “Biz de varız” dedi. MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, 50 bin üye işletmenin her birinin ortalama 5’er kişi alarak, 250 bin yeni istihdam imkanı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Olpak “Elbette burada bazı işletmeler yüz kişi, hatta bin kişi istihdam ederken, bazıları daha az sayıda istihdam oluşturacaklardır. Bölgeler bazında en fazla istihdam oluşturan şube ve üyelerimizi de ayrıca ödüllendirmeyi düşünüyoruz” dedi. İstihdamın sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli konu olduğunu vurgulayan Olpak, şöyle devam etti: Sosyal boyuta baktığımızda işsiz vatandaşımızın çalışması; ailesine ve çevresine katkı sağlamak, çocuklarının eğitimini karşılayabilmek, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalmak gibi önemli pozitiflikler barındırır. Diğer taraftan da istihdam artışı demek, ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması demektir.