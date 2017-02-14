Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İstanbul

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 15 Temmuz 2016’dan bu yana 40 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve sadece temmuz-aralık döneminde 475 kişiyi işe aldıklarını açıkladı. Şirketin Maslak’taki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, istihdam seferberliğine çok önceden katıldıklarını vurgulayan Nezih Barut “2017’de daha güçlü bir Türkiye için yatırımlarımıza 150 milyon lira ayırdık. Bu yıl da en az 400 kişiye istihdam sağlayacağız. Bunun 250’si 1 Ocak’tan bugüne kadar gerçekleşti ve yıl sonuna kadar toplam çalışan sayımızı 3 bin 500 kişiye taşıyacağız” dedi. Şirketin 2016 cirosunun önceki yıla göre yüzde 31 artışla 1 milyar 650 milyon liraya yükseldiğini belirten Nezih Barut “Farklı firmalar için yaptığımız üretim hacmini artırmayı, markamızı uluslararası pazarlarda güçlendirmeyi ve 2020’de 1 milyar dolar satış rakamına ulaşarak dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasında yer almayı amaçlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızla yeni moleküller bulmak için de çabalıyoruz. Bu hedeflere ulaşmada katkı sağlayacak satın alma ve birleşme fırsatlarını değerlendireceğiz” diye konuştu.

İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Nezih Barut, ihracatlarını 2016’da yüzde 92 gibi rekor bir artışla 150 milyon liraya çıkardıklarını da belirterek; Türkiye dışında Kazakistan, Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Portekiz ve Irak olmak üzere 8 ülkede operasyonlarının bulunduğunu bildirdi. Kanada’dan İngiltere ve Almanya gibi AB ülkelerine, Kuzey Afrika’dan Asya’ya 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Barut, şunları kaydetti: Odaklandığımız bu ülkelerden daha fazlasına gitmek, daha fazla büyümek istiyoruz. 2020 ihracat hedefimiz 350 milyon lira. Satın alma yaparsak, buna daha kolay ulaşacağız.

Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç tesisi

2015 yılında temelleri atılan ve 368 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen biyoteknoloji üretim tesisleri AbdiBio, bu yıl faaliyete başlıyor. Burada kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları üreteceklerini belirten Nezih Barut, şunları kaydetti: Türkiye’de ilaç sıkıntısı yok. Depolarda en az bir aylık ilaç var, biz ise 2 ay stoklu gidiyoruz. İlaç üretiminin yerelleştirilmesi adına alınan kararlar çok önemli. İç pazarda eş değeri bulunan ilaçların ithalinin önüne geçilmesiyle birlikte, yerli firmaların üretim ve istihdamı da artacaktır. Ciromuzun yüzde 6,5’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Bu aslında düşük bir oran, devletin de ilaç sektörüne teşviki çok kuvvetli değil, bunun artması lazım.