Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Kurulduğu 2004 yılından itibaren dünyanın önde gelen şirketlerinin temsilciliğini yürüten ve kendi markasıyla yurt dışında imal ettirdiği ürünleri Türkiye piyasasına sunan Decovita Seramik, ithalatçı kimliğinden üretici konumuna geçti. Nisan 2016’da Bilecik’teki Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 milyon avro yatırımla faaliyetlerine başlayan Decovita Seramik, yer ve duvar seramiği üretiyor. Makro İnşaat’ın patronu Ercan Uyan’ın ortakları arasında yer aldığı Decovita, Türkiye’deki yatırımıyla dünya markası olmayı hedefliyor. Decovita Seramik Kurucu Ortağı Ercan Uyan, ilk etapta hedefledikleri dört milyon metrekare duvar ve yer seramiği üretimini, iki yıl içinde 10 milyon metrekareye çıkarmak istediklerini belirterek “Bu süreçte, hem hâlihazırda tüm Türkiye’ye yayılmış olan bayi ağımızı genişleteceğiz hem de yurt dışı pazarına giriş yapacağız” dedi.

YATIRIMI ÖNE ALDI

Üretimlerinin yüzde 40’ını ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydeden Uyan “Bu yılki ciro hedefimiz 150 milyon TL. Bunun 60 milyonu ise ihracat olacak. Rusya Avrupa, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri hedef ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD’ye de açılmak istiyoruz” diye konuştu. Yerli üretimin önemline değinen Ercan Uyan, İtalya’dan fason üretim teklifi almalarına karşın bunu reddettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın ‘istihdam seferberliği’ çağrısını da desteklediklerini ifade eden Uyan, ikinci fazı 2 yıl sonra başlayacak fabrika yatırımını ‘birlik’ için hemen başlatacaklarını söyledi. Fabrikalarında, 76 ülkeden çıkarılan 1861 çeşit doğal taşın özgün desenini, seramiğin üzerine bastırdıklarını aktaran Uyan, şöyle konuştu: Bu işlemin ardından uyguladığımız özel sır tekniği ile ürüne üç boyutlu doğal taş görünümü kazandırırken dayanıklılığını da artırıyoruz.

İstihdamı 600 kişiye ulaşacak

∂ Decovita Seramik Kurucu Ortağı Selman Öztürk, dünyanın en iyi seramiklerini üretmeyi kendilerine hedef seçtiklerini söyledi. Decovita İcra Kurulu Üyesi Ali Küçük de, fabrikanın Bilecik Bozöyük’te 169 bin m²lik alanda kurulduğuna işaret ederek, 160 kişiye istihdam sağladıklarını, dört fazdan oluşan fabrika yatırımının 2023 yılına kadar tamamlanmasıyla 600 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Küçük, Ar-Ge ve inovasyon merkezinde 13’ü yabancı olmak üzere 30 kişilik personel çalıştığını sözlerine ekledi. Decovita İcra Kurulu Üyesi Ahmet Sağlam, 3 yılda Türkiye’nin en büyük 5 markası arasında yer almak ve dünyaya açılmak istediklerini söyledi.