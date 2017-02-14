Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Karayolları Genel Müdürlüğü, O1, O2, O3 ve O4 Otoyolları üzerindeki henüz sismik takviye denilen çalışmaları yapılmamış 77 köprü ve viyadüğü depreme karşı güçlendirmek için bu yıl içerisinde ihaleye çıkmayı planlıyor. Söz konusu kısaltmaları alan otoyolların Mahmutbey-Çamlıca-Gümüşova’yı kapsadığı belirtiliyor. Bu yollar üzerindeki çalışmaların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin ‘Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Projesi Yapım’ işinde de onarım ve sismik takviye çalışmaları sürüyor. Bu yıl içerisinde otoyol ve bağlantı yollarında 10 köprü ve viyadüke güçlendirme çalışması yapılması planlanıyor.