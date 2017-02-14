Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Kadıköy'de kat yüksekliği serbest olan binalara 15 kat sınırı getirilmesine ilişkin plan değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısının 2'nci birleşimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında yapıldı. Meclis'te Kadıköy'de yüksekliğin serbest olduğu alanlara 15 kat sınırı getirilmesine ilişkin teklifin yer aldığı komisyon raporu gündeme alındı. Rapor, AK Partili ve CHP'li Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler, Kadıköy dışındaki diğer ilçelerde de yükseklik sınırlaması için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Diler, "Şehir Planlama Müdürlüğü ile görüşülerek önümüzdeki günlerde karar verilecektir." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP'li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu da pilot bölge olarak Kadıköy'de başlatılan uygulamanın diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini kaydetti.

Alınan bu karar ile bölgede kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yeni binalara 15 kat sınırı getirilmiş oldu. Ancak sınırlama planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılarak kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Fikirtepe'yi kapsamıyor.