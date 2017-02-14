Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde gerileyen doların yönü yeniden yukarıya döndü.

BİR ANDA FIRLADI, ARDINDAN YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yellen'ın konuşması öncesinde 3.6393 liraya kadar gerileyen dolar 3 kuruş dolayında bir artışla 3.6809 liraya kadar yükseldi. Ancak dolar kısa süre içinde yeniden aşağı yönlü hareket etmeye başladı.

Dolar saat 19:15 itibariyle 3.66 civarında seyrediyor.

YELLEN: FAİZ ARTIRIMI İÇİN FAZLA GECİKMEYELİM

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmekte gecikmesi durumunda, ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanacağı uyarısında bulundu.

Yellen, böyle bir gecikme sonucunda, hızlı faiz artırımlarına zorlanabileceğine ve böyle bir durumda da ekonomide yeniden bir daralma riski doğabileceğine dikkat çekti.