Geçtiğimiz yılın aralık ayında net hata noksan kalemi yaklaşık 2 milyar dolar fazla çıktı. Türkiye'ye, kaynağı belirlenemeyen net hata noksan döviz girişi, 2016 yılının tamamında 11.1 milyar dolar oldu.
Nereden geldiği bilinmiyor! Tam 11 milyar dolar
14.02.2017 - 20:24 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'ye, 2016 yılında 11.1 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi yaşandı.
Etiketler : kaynağı belli olmayan para girişi,
447100 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/447100.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER