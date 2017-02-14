Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yılın aralık ayında net hata noksan kalemi yaklaşık 2 milyar dolar fazla çıktı. Türkiye'ye, kaynağı belirlenemeyen net hata noksan döviz girişi, 2016 yılının tamamında 11.1 milyar dolar oldu.