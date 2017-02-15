Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk firmaları 1972-2016 yıllarında 113 ülkede 335 milyar dolar tutarında 8 bin 830 proje aldı. Söz konusu projelerin yaklaşık 213 milyar dolarlık kısmını konut, toplu konut, hastane, iş merkezi, sosyo-kültürel tesis, askeri tesisler, turizm tesisleri ve stadyum gibi üst yapı projeleri oluşturdu. Söz konusu projelerin yaklaşık yüzde 8,5’i ise iş ve alışveriş merkezi projeleri olarak kayıtlara geçti. Türk müteahhitleri tarafından dünyada 28,5 milyar dolar tutarında 650 iş ve alışveriş merkezi inşa edildi. Rusya bu dönemde en fazla iş ve alışveriş merkezi projesi üstlenilen ülke olurken bunu Kazakistan, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Libya izledi. Türk firmalarının yurt dışında bugüne dek üstlendiği projeler arasında Rönesans’ın üstlendiği St. Petersburg-Lakhta Center, Ant Yapı tarafından üstlenilen Moscow City projesi kapsamındaki Capital City ve Oko Tower projeleri ile Enka tarafından yine Moskova’da yapılan Metropolis İş Merkezi, Eurasia projeleri öne çıktı.