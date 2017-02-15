Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde ÖTV oranının sıfırlanması sektörün yüzünü güldürdü. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, ÖTV indirimiyle birlikte daha ilk haftada beyaz eşya tarafında satışların yüzde 10 arttığını söyledi. Hem ÖTV hem de Sevgililer Günü ile birlikte indirim oranlarının yüzde 20’yi bulduğuna dikkat çeken Gürcan, “ÖTV oranlarını fiyatlarımıza yansıttık. Satışlarımız daha ilk hafta yüzde 10 artış gösterdi. Sevgililer Günü ile birlikte özellikle cumartesi, pazar ve pazartesi günleri satışlar ciddi oranda arttı. En fazla sattığımız ürün ise küçük ev aletleri kategorisinde oldu” dedi.

2016 yılının zor bir yıl olduğunu ifade eden Gürcan, “Yılın genelinde zarar etsek de bütün olumsuzluklara rağmen son çeyrekte 10 milyon lira kâr ettik. 280 mağazadan 70’ini kapattık. 2016 zor bir yıl olsa da ağırlıklarımızdan kurtularak daha fit hale geldik. Cepte 1,7 milyon mobil kullanıcı ve 200 milyon ziyaretçiye ulaştık. Kadın ziyaretçi sayımız yüzde 43, erkek ziyaretçi sayımız yüzde 35 artış gösterdi. Sepet büyüklüğümüz yüzde 14 arttı. Cep telefonu satışlarında yüzde 30,5, küçük ev aletlerini kategorisinde yüzde 22,5 ile pazarın iki katı üzerinde büyüme kaydettik. Giyilebilir aksesuarlarda da yüzde 152’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Teknosacell ile 100 bin aboneyi geçtik. Preo markalı ürünlerde 100 ürüne ulaştık. 2017 zor bir yıl olacak ama biz hazırız. Kurda belirsizlik hâlâ devam ediyor” diye konuştu. 2017 yılında yeni mağaza açma planları olmadığını dile getiren Gürcan, e-ticaret ve mobil alanda ise 25 milyon liralık yatırım hedeflediklerini kaydetti.