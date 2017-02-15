Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, birçok kesimi ilgilendiren yeni bir teklifi daha Meclis’e getiriyor. Meclis Komisyonunda görüşülmesine başlanan konularla ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Vergisini düzenli ödeyen mükellefimizin, hesaplanacak gelir veya kurumlar vergisine yüzde 5 indirim getiren kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz” dedi. Ağbal’ın verdiği bilgiye göre son 3 yılda vergilerini zamanında ödeyen, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmayan tam uyumlu mükelleflerin indirimden yararlanacağını söyledi. Bir örnek veren Ağbal, “Şartları taşıyan bir kurumlar vergisi mükellefinin ödeyeceği tutar 400 bin lira ise, bunun yüzde 5’i alınmayacak. Yani bu mükellefimiz 20 bin lira daha az vergi ödemiş olacak” dedi.

AHİLİK SANDIĞINA KESİNTİ %3

Bakan Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, İşsizlik Fonu benzeri bir Ahilik Sandığı’nın da düzenlemenin içerisinde bulunduğunu söyledi. Buna göre esnaf her ay prime esas kazancı üzerinden yüzde 2 prim ödeyecek, devlet de buna yüzde 1 katkı sağlayacak. İş yerini kapatan esnaf, işsiz kaldığında en az 711 lira, en fazla 1.442 lira olmak üzere aylık alacak. Meclis’e gelen diğer düzenleme de gayrimenkul sektörünü ilgilendiriyor. Buna göre, yabancı kişi ve kuruluş Türkiye’den konut ya da iş yeri satın aldığında KDV ödemeyecek, sektör canlanacak. Öte yandan tapu harcı ve damga vergisi oranlarında da farklılık getiriliyor. Devam eden uygulamada, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında alınan tapu harcı, yeni düzenlemeyle inşaatın birinci sınıf olup olmaması, yeri, bina büyüklüğü gibi kriterler göz önüne alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenebilecek.