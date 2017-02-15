Dolar 3,65'in üzerinde

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada dolar 3,6530 liradan, euro ise 3,8650 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6510 liradan alınan dolar 3,6530 liradan, 3,8630 liradan alınan euro ise 3,8650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6490, liradan, euro ise 3,8730 liradan satılmıştı.

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