İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6510 liradan alınan dolar 3,6530 liradan, 3,8630 liradan alınan euro ise 3,8650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6490, liradan, euro ise 3,8730 liradan satılmıştı.
Dolar 3,65'in üzerinde
15.02.2017 - 09:19 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,6530 liradan, euro ise 3,8650 liradan güne başladı.
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447190 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/447190.aspx
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