İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6510 liradan alınan dolar 3,6530 liradan, 3,8630 liradan alınan euro ise 3,8650 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6490, liradan, euro ise 3,8730 liradan satılmıştı.