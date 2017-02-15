Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası, TÜİK'in büyüme revizyonunu masaya yatırdı

Dünya Bankası, TÜİK'in Aralık ayı başında gerçekleştirdiği büyüme hesabı revizyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Revizyon ulusal hesaplar verisinin kalitesini artırdı, detayların yayınlanması da mali politika analizlerini güçlendirecek." dedi.

Dünya Bankası'na göre yeni seride nominal GSYH başta inşaat olmak üzere yatırım kaleminin artan değeriyle daha yüksek çıkıyor ve böylece Türkiye'nin yatırımlar/GSYH rasyosu özellikle 2009'dan sonra artış göstererek 2015'te yüzde 28 ile Asya Kaplanları'nın seviyesine çıkıyor.

TASARRUF ORANI DA YÜKSELDİ

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2015'te yüzde 25'e yükselen tasarruf oranının da diğer ülkelerle kıyaslandığında yüksek olduğuna işaret ediyor.

Öne çıkan başlıca detaylar şöyle:

*Yatırımlarda artış büyük ölçüde hesap değişikliğinden kaynaklanıyor ve gerçek ekonomi daha doğru yansıtıyor

*Temel zayıflık devam ediyor, cari açığın 2016'da yüzde 4,1 olması tahmin ediliyor

*Kamu ve özel sektör yatırımlarının detayında mesken amaçlı ve ticari gayrimenkul ile yatırım amaçlı gayrimenkul ayrımının bulunmaması gibi önemli bir sınırlama bulunuyor.

ASYA KAPLANLARI NE DEMEK?

Asya Kaplanları, ekonomi literatüründe 1960-1990 yılları arasındaki yüksek büyüme oranları ile dikkat çeken Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore için kullanılan bir isim.