Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 3.6530 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içinde 3.64'e gerilemesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satış verileriyle yükselişe geçti. Verilerin öncesinde 3.66'lı seviyelerde seyreden kur, gelen verilerin ardından sert yükselerek 3.70'i aşarak 3,7020 seviyesine kadar çıktı. Dolar, TL karşısında şu sıralarda 3,6960 seviyesinden işlem görüyor.

FED VE İŞSİZLİK VERİLERİ BEKLENİYOR

Dolar bugün 2 günlük Fed toplantısının ardından Fed Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmayı bekliyor. Öte yandan bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım dönemine ilişkin işsizlik verilerini açıklayacak. Dolar dün açıklanan cari açığa sınırlı tepki vermişti.