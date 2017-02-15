Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk lirasının dünyanın en ucuz paralarından biri olduğunu söyleyen Deutsche Bank, Türk lirasında sepet kur karşısında uzun pozisyon alma önerisinde bulundu.

Bankanın stratejistleri Gautam Kalani ve Christian Wietoska dün yayınladıkları notta, Türk lirası "temel değerleme göstergelerine göre dünyadaki en ucuz para birimlerinden biri" dedi.

Kalani ve Wietoska, "Türkiye için temel göstergeler endişe verici olsa da, olumsuzluğun büyük kısmının halihazırda fiyatlandığına inanıyoruz; geçtiğimiz 4 ayda Türk lirasında yaşanan büyük negatif şok (yüzde 25 değer kaybı) göz önüne alındığında, sermaye akımı/pozisyon alma dinamikleri ve Türk varlıklarının ucuzluğunun boyutu yakın vadede muhtemelen fiyat hareketine neden olacaktır" dedi.

Stratejistler buna göre, 3,61 fiyat hedefiyle TL'de euro-dolar sepeti karşısında uzun pozisyon alma tavsiyesinde bulundu.