Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS'leri 234 puana gerileyerek darbe girişiminin gerçekleştiği Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Credit Default Swap teriminin kısaltması olan CDS, Türkçe'ye çevrildiğinde 'kredi temerrüt sigortası' anlamına geliyor. Ayrıca 'batık borçlar sigorta primi' olarak da biliniyor. Daha açık ifadeyle CDS, alacaklı bir kurumun, alacaklarını ödenmeme durumuna karşı sigortalatması anlamına geliyor.

KREDİ NOTLARINDAN DAHA DİNAMİK

CDS, özellikle 2008'deki küresel kriz sonrası daha yakından izlenir oldu. Hatta kredi notlarından daha dinamik bir gösterge olarak nitelendiriliyor. Bir ülkede CDS oranlarının yükselmesi 'riskin arttığı' anlamına gelirken, düşmesi de tam tersini ifade ediyor.

Türkiye'nin risk priminin düşmesi ise ekonomiye duyulan güvenin arttığını gösteriyor.

Özellikle darbe girişiminin yaşandığı temmuz ayından bu yana CDS'lerin en düşük seviyeleri görmesi önemli bir gelişme. Türkiye, darbe girişimiyle başlayan sürecin ardından bombalı eylemler ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ülkede güvensizlik ortamı oluşturulmak istendi. Döviz kurları fırlarken, kredi derecelendirme kuruluşları hassas bir dönemde Türkiye hakkında olumsuz raporlar yayımladı.

EKONOMİYE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Ancak bu açıklamalara rağmen birçok yabancı kuruluş Türkiye'deki yatırımlarını arttırma kararı aldı.Son iki haftada ise bu fırtına yerini sakinliğe bıraktı. Borsa tavan yaparken dolarda sert düşüşler görüldü.

5 yıl vadeli CDS'lerin Temmuz'dan beri en düşük seviyeyi görmesi ise, Türkiye ekonomisine ileriki dönem için duyulan güveni göstermiş oldu.