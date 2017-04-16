Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anavatanı Çin olan 'Malta eriği' ya da 'yeni dünya' adıyla bilinen meyveyi, Gazipaşalı çiftçiler bahçelerde yetiştiriyor. Bölgede üretimi yaygın olmasa da her çiftçinin bahçesinde birden fazla ağaçta yeni dünya meyvesi yetişiyor. Son dönemde havanın ısınmasıyla birlikte ilçe merkezi Korubaşı Mahallesi'ndeki yeni dünya meyveleri olgunlaşmaya başladı. Az sayıda yetişen turfanda yeni dünya meyveleri ise kilosu 10 liradan alıcı buldu. Bazı üreticiler ilçe pazarlarına kendileri götürüp satarken, bazıları ise pazarcılara vererek aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ilçede kayıtlı 2 bin 550 yeni dünya ağacı olduğunu ve bunlardan 1.800'ünün meyve verdiğini belirtirken, ağaç başı ortalama 30 kilo verim elde edildiğini kaydetti.