Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın da deniz üzerine inşa edilmiş ilk ve tek havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanına ilginin her geçen gün arttığını belirterek, havalimanının, bölgenin alternatif havalimanlarından biri olduğunu söyledi. Balkanlıoğlu, 22 Mayıs 2015'te resmi açılışı gerçekleştirilen havalimanını şu ana kadar 1 milyon 252 bin yolcunun kullandığını ifade ederek, şu ana kadar iç ve dış hatlardan 8 bin 896 seferin düzenlendiğine dikkati çekti. Ordu ve Giresunlular tarafından yoğun ilgi gösterilen havalimanından İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve Antalya gibi illere her gün sefer düzenlendiğini kaydederek, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de haftanın belirli günleri seferler yapıldığını aktardı.



Balkanlıoğlu, Türk Hava Yolları'nın yanı sıra özel hava yolu şirketlerinin de ilgi gösterdiği havalimanında, günlük karşılıklı 24 sefer gerçekleştirildiğini kaydederek, yaz mevsiminde Almanya seferlerinin başlayacağını söyledi.

Zaman zaman Samsun ve Trabzon'a inemeyen uçakların Ordu-Giresun Havalimanını kullandıklarına işaret eden Balkanlıoğlu, "Bu noktada özellikle olumsuz hava şartlarından dolayı gidecekleri havalimanına inemeyen uçaklar Ordu'ya yönlendiriliyor. Bu yönüyle de baktığımızda havalimanı bölgeye çok ciddi katkı sunmaktadır." dedi.



Vali Balkanlıoğlu, bölge turizmine de çok ciddi katkı sağlayan havalimanı sayesinde Ordu'ya Körfez ülkelerinden turistlerin sıkça gelmeye başladığını sözlerine ekledi.