Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada sandıktan çıkan kararın Türkiye için olumlu sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. TÜROB’un bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’ye, Türk turizmine ve ekonomisine katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini belirten Bayındır, şunlar kaydetti: “Son 2 yıldır, Türk turizmi maalesef ki kötü bir dönem içerisine girmiştir. Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.”