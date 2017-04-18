Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma gecesi 3,74’e yaklaşan dolar, pazar akşamı 3,6250’ye düştü. Dün de iç piyasada, 3,65 seviyelerinde denge bulmaya çalıştı. Hükûmetin artık reformlara ve ekonomiye daha fazla odaklanacağı beklentisiyle, yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin devam etmesi bekleniyor. Analistler, önümüzdeki süreçte teknik açıdan 3,60 ve 3,55 desteklerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor. Bu arada küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısı, altının ons fiyatını 5 ayın zirvesine taşıdı. ‘Ons’un 1300 dolara yaklaşmasının etkisiyle gram altın, 154,4 lira ile tarihî zirvesine çıktı. Altının ons fiyatının ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle yükseldiğini ifade eden analistler; referandumun ardından TL’de orta vadeye yayılabilecek bir değerlenme sürecini başlayabileceğini, bu sebeple altının gram fiyatını aşağı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini belirtiyor.