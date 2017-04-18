Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgileriyle ödeme merkezilerinden fatura ödemesi yaparak yaklaşık 75 milyon TLlik vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda vatandaşın, kredi kartlarından bilgileri olmaksızın internet, telefon ve elektrik faturası ödemesi yapıldığı yönündeki şikayet üzerine inceleme başlattı. Ekipler, 6 aylık çalışma sonunda 4 kişilik şebekenin, farklı illerdeki fatura ödeme merkezleriyle komisyon karşılığı anlaşma yaptığını, kendileri için sistem kurduklarını, internet üzerinden ve IVR (sesli yanıt sistemi) yöntemiyle başkalarına ait banka/kredi kartı bilgilerini kullanarak fatura ödemesi yaptıklarını tespit etti.

Yeterince bilgi toplayan polis, 13 Nisanda Antalyanın Kemer İlçesi ile Bursa ve Artvinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2si Antalyada olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, oto ve üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekont ve dijital materyal ele geçirildi. El konulan dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişiye ait kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini belirledi.

İncelemede ayrıca şüphelilerin 2 şirket üzerinden yaklaşık 200 bin fatura ödemesi yaptığı ve bu yolla vatandaşların kredi kartlarından 75 milyon TLlik vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğündeki sorgunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3ü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.