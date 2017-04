Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın liderliğinde hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı fiberde ortak yatırım umutlarını artırdı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bu yıl içerisinde hayata geçirilecek eylem planının altyapıda ortaklığı teşvik ettiğini belirterek, bu ortaklığın Türkiye ekonomisine 37 milyar TL’lik bir tasarruf sağlayacağını söyledi. Eylem planında ‘Her yerden herkes için genişbant’ ana hedefinin Vodafone Türkiye’nin vizyonu ile birebir örtüştüğünü ifade eden Süel, “Bugün ülkemizdeki hane başına sabit genişbant yaygınlık oranına baktığımızda yüzde 13 ile OECD ülkeleri arasında sondan birinciyiz. Yani her 100 evden yalnızca 13’üne fiber götürebiliyoruz. Planın uygulanmaya başlanması ile hedef, 2023’e kadar 100 evden 50’sine fiber ulaştırmak. Bugün ülkemizde en az 1 Gbit/s hızlarda genişbant erişim sağlanabilen hane bulunmuyor. Planın hayata geçmesi ile hedef, 2023’e kadar 100 evden 20’sine bu hızlarda fiber erişimi sunabilmek. Kullanım alanına baktığımızda ise; Güney Kore 574 bin kilometre fiber uzunluğu ile yüzde 100, Portekiz ise 545 bin kilometre fiber uzunluğu ile yüzde 70 fiber yaygınlığına ulaşılmış durumda. Türkiye olarak bu ülkelerden 7 kat fazla yüzölçümüne sahip olmamıza rağmen ülkemizdeki fiber uzunluğu sadece 284 bin kilometre. Planın uygulanmasıyla, bugün 284 bin kilometre olan fiber ağı 500 bin kilometreye ulaşacak” dedi.

İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Bir evin önünün 3 kere kazılıp 3 farklı operatörün hat geçirmesinin, aynı yola 2 tren rayının döşenmesi gibi mükerrer bir yatırım olduğunu vurgulayan Süel şunları söyledi: “Bu yatırımları ayrı ayrı yapmak ülke ekonomisine çok ciddi bir yük getirecek. Bunun yerine yatırımları ortak yapmamız durumunda ülkemiz ekonomisi 37 milyar TL’lik bir tasarruf sağlayacak. Bu dijital altyapı olmadan 2023 ekonomi hedeflerine ulaşmamız mümkün değil. Ulusal Genişbant Strateji ve Eylem Planı, altyapıda ortaklığı teşvik ediyor. Ayrıca mevcut rekabet aksaklığını gidermek için daha iyi bir erişim fiyatlama modelini bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz alt yapıda değil üst yapıda rekabet etmek istiyoruz. Gerek sabitte gerekse mobilde tüketiciye daha ucuz ve daha hızlı bir hizmet sağlamak için tüm operatörlerle her türlü iş birliğine açığız.”

5 bin km istedik 50 km verdiler

Fiber paylaşım modelinin işlemediğini ifade eden Süel “Örnek vermem gerekirse; bugüne kadar altyapıya 5.000 kilometrelik bir erişim talebimiz oldu ancak gerçekleşen erişim yalnızca 50 kilometre. Bu çerçevede, bu eylem planının ülkemizin iletişim sektörünün layık olduğu hıza, kapasiteye ve kaliteye ulaşması için kritik olduğunu düşünüyoruz.”