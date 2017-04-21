Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Katarlı firmaları buluşturan Expo Turkey by Quatar’da Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile Katar Post Teşkilatı arasında ‘e-Ticaret Sözleşmesi’ imzalandı. Anlaşma kapsamında PTT’nin epttavm.com sitesinin bir benzeri Katarlıların alışveriş yapabileceği şekilde kurulacak. Böylece Katarlılar Türkiye’den istediği alışverişi gerçekleştirirken, alınan ürünler PTT üzerinden Katar’a ulaştırılacak. Evlere ise Katar Posta Teşkilatı teslim edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Doha’da düzenlenen imza töreninde, iki ülke için çok önemli bir projenin çalışması içerisinde olduklarını söyledi. Söz konusu iş birliğinin, iki dost ülkenin çok büyük işleri başarmasına vesile olacağına dikkati çeken Bozgeyik, şöyle konuştu: Türkiye’de 26’ncısı düzenlenen Dünya Posta Birliği Kongresi’nde PTT AŞ ile Katar Post Teşkilatı arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Katar Post ile e-Ticaret Sözleşmesi’ni imzalayacağız. Bu işbirliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Katar Post Teşkilatı Genel Müdürü Muhammed Faleh Naimi ise PTT ile yapılan sözleşmeyle Türk ve Katar posta hizmetlerinin birleşeceğini kaydetti. E-Ticaret Sözleşmesi için kurdukları internet sitesi üzerinden müşterilerinin uluslararası alışveriş yapabileceklerini ifade eden Naimi, internet sitesindeki ürünlerin PTT tarafından taşınacağını belirtti. Naimi “Bu anlaşma bizim için büyük değişim. İki kurum arasındaki ilişkilerin başlangıcı olan bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.