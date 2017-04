Türkiye Gazetesi

Kadir Topbaş, İstanbul’a yapılacak 5 yeni metro hattının önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacağını söyledi.



Göreve geldiklerinde İstanbul’daki en önemli ulaşım aksının toplu taşıma ve metrolar olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Topbaş, “Metrolar için de 'her yere metro her yerde metro' diye bir slogan ile başladık. Böylece İstanbul’da öngördüğümüz ulaşım master planlarında 670 km’lik metro raylı sistem hattı 1000 km’leri öngörüyor, oraya kadar çıktı. Şu anda bizim yapmış olduğumuz planlama süreci 1000 km’yi yakalayacak kent içindeki raylı ve metro sistemleri olması öngörülmekte” diye konuştu.



Belediye bütçesinin çok üstünde olmasına rağmen metro çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Topbaş, “Belediye bütçesiyle yapılması çok zor olmasına rağmen kentin bu önemli ihtiyacını karşılamaya çalıştık ve bütçemizde büyük fedakârlıklar yaparak ana yatırımı ulaşıma ve toplu taşımaya koyduk” dedi.



“Bir kentin medeniyet ölçüsü o kentte yaşayan insanların toplu taşımayı kullanma oranına bağlıdır” diyen Topbaş, “Toplu taşımayı ne kadar çok kullanabiliyorsak o kadar başarılı bir kentiz demektir. Toplu taşımayı insanların tercih edebilmeleri için de kaliteli, güvenli, konforlu ve hızlı olması gerekiyor. Biz de bundan dolayı sistemi buna göre kurgulamaya çalıştık. Her yaptığımız yeni metro dünyadaki standartların çok önünde. Çünkü son dönemde yapılanlar olduğu için en ileri teknolojileri kullanmaktayız” ifadelerini kullandı.



“Yeni metro hatları dünyanın en ileri teknolojisine sahip”

Başkan Topbaş, İstanbul’da yapılacak 5 yeni metro hattı ile ilgili müjde verdi. “Şu anda 5 metro hattımız sözleşme imzalama aşamasına geldi. Yakın gelecekte de temel atmalarını beraber yaparız” diyen Topbaş, “Başakşehir-Kayaşehir metro hattı 6 km’lik hat, Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme -Halkalı metro hattı 9.7 km’lik hat, Kaynarca-Pendik Tuzla metro hattı 12 km’lik hat. Çekmeköy-Sultanbeyli ile Çekmeköy-Taşdelen metro hattı 17.8 km’lik hat ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı 13 km’lik hat. Esasında 6 hat ihaleye çıkmıştık bir tanesine itiraz edildiği için bekliyor. Bu 5 metro hattının sözleşmeleri imzalanmak üzere ve yakında temellerini atacağız. Böylece 2019’un sonuna gelirken İstanbul’un 400 km üzerinde raylı sistemi dönemimizde kazandırmış olacağız” dedi.

Başkan Topbaş, yeni metroların dünyanın en ileri teknolojisine sahip olduğunu dile getirerek, “Çok teknolojik yapılardan bahsettik, çok teknolojik sistemlerden bahsettik, en ileri teknolojileri kullanmaya çalıştığımızı bahsettik. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının daha güvenli olması açısından insansız sürücüsüz yaptık. Çok ileri bir teknoloji, dünya artık buna geçmekte. Türkiye’de de ilk defa İstanbul’da bu uygulanacak. Şu anda test sürüşleri yapılıyor. Sonuçlandığı zaman, güvenlik sınırları belirlendiği zaman devreye alıp İstanbullulara hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.