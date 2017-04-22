Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’da gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar’a katılan Sur Yapı ve KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin yabancıya satış olacağını söyledi. Yabancıya konut satışının şu anda 4,5 milyar dolar olduğunu belirten Elmas, “Yabancıya satış, sektördeki pastanın yüzde 3’ünü oluşturuyor. Bizim hedefimiz yabancıya satışı 5 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarmak” dedi. 19 ülke vatandaşına konut sattıklarını söyleyen Elmas, yabancının daha çok Avrupa yakasını tercih ettiğini, kendilerinin de bundan böyle Avrupa yakasında yeni projeler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bu hedefle hareket eden Sur Yapı, Emlak Konut ile Bahçekent’te yeni bir projeyi hayata geçiriyor. ‘Semt Bahçekent’ isimli projede daireler 195 bin liradan başlıyor. İlk etabında 669 daire ve 26 ticari alan bulunurken, büyüklüğü 67 ile 222 metrekare arasında değişen 26 farklı tipte daire yer alıyor. Projede 1+1 ile 4+1’e kadar dairelere yüzde 5 peşinat ile sahip olmak mümkün. Elmas, “Emlak Konut ile Bahçekent Bölgesinde iki etaplı bir projenin yapımını üstlendik. Semt Bahçekent ilki. Metrekare fiyatlarının 3800 liradan başladığı bölgede lansmana özel 2950 liradan satışa çıkardık’ dedi.