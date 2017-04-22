Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) yurt kapasitesi 600 bini geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2002 yılında 190 olan yurt sayısı 727'ye, yatak kapasitesi ise 182 bin 258'den 601 bin 19'a çıkarıldı.

Son 15 yılda Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açılan yurtların sayısında büyük artış sağlandı. Yurt sayısı ve kapasitesinde en büyük artış, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın göreve geldiği dönemde yaşandı. Bakan Kılıç'ın göreve başladığı 2013 Aralık'ta 362 olan yurt sayısı 2017 Nisan itibarıyla 727'ye, 286 bin 849 olan yatak kapasitesi ise 601 bin 19'a yükseldi.

Bakan Kılıç, yaptığı açıklamada, barınma sorunu olan öğrencilerin artık ilk tercihlerinin KYK yurtları olduğunu belirterek, "Yurtlarda sadece sayı olarak artış sağlanmadı. Öğrencilere sunulan hizmetlerde de son yıllarda önemli iyileştirmeler yapılırken, öğrencilerimiz sosyokültürel açıdan bir çok imkana sahip oldu. 2002 yılından önce barınma sorunu yaşayan öğrencilerin zorunluluklardan dolayı tercih ettiği KYK yurtları, şimdilerde öğrencilerin ilk tercihi oldu." ifadelerini kullandı.

Kılıç, bir zamanlar yatırımın olmadığı, adeta unutulmuş ve kendi haline bırakılmış KYK'da 2002 yılından itibaren büyük yapısal değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunu yeterli görmüyoruz. Hedefimiz bu yılın sonunda 670 bine ulaşmak. Odalarda otel konforunda hizmet sunumu yapılıyor. Öğrencilere 24 saat sıcak su, ücretsiz internet gibi hizmetler sunulurken, odaların bir çoğunda buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Sunduğumuz imkanlardan öğrencilerin yanı sıra onların aileleri de memnun. Yeni yurtları gören aileler rahatlıyor. Eski anlayıştaki ranza sistemli yurtlar kalmadı. Lüks, 5 yıldızlı otel konforunda, aile sıcaklığında yurtlarımız var."