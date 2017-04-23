Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) altyapısını yapan yabancı firma da, yatırım için Şanlıurfa’yı seçti. Dünya genelinde 130 bin çalışanı ve 23 milyar avroluk cirosuyla dikkati çeken firmaya, 2. Organize Sanayi Bölgesinde petrol borusu üretimi yapması için yaklaşık 200 dönümlük arazi tahsisi yapıldı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yunus Emre Aksu, “Firma 750 milyon lira gibi bir yatırım yapacak ve 500 kişi istihdam edecek. Senede 1 milyon adet metal ve plastik boru üretimi yapacaklar. Şu anda Şanlıurfa’nın 192 milyonluk ihracat hacmi var, bu firmanın gelişiyle birlikte ihracat hacmi 5 milyar dolarlara çıkacak” diye konuştu.