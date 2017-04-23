Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, referandumun ardından ekonominin hoşlanmadığı belirsizliklerin ortadan kalktığını belirterek, “Bundan sonra hızla yükselmeyi ve bunu dengeli bir şekilde sürdürmeyi başarmamız gerekiyor. Böyle başarılı bir performans için, istikrarın kritik önemi var” dedi. Seçimin bulunmadığı iki senelik bir fırsat alanı oluştuğunu dile getiren Vardan, “Reformların başında, dışa bağımlılıklardan kurtulmak geliyor. İthalatta belli başlı sektör ve ürünlere odaklanarak, bunları ikame edecek yerli üretim, yetenek ve kapasitenin geliştirilmesi şart” şeklinde konuştu.



YENİ BÜYÜME HİKÂYESİ

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Nitelikli üretime dayanan ekonomik büyüme dinamiğini güçlendirmemiz bir zorunluluktur. Daha yüksek katma değer içeren, daha yenilikçi ve daha rekabetçi bir ürün yelpazesine sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Başkanı İbrahim Çağlar ise şunları söyledi: Ülkemizin yeni büyüme hikayesinde başrolü dördüncü sanayi devrimine verirsek, Türkiye rekabette vites yükseltir. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize dördüncü sanayi devriminin kalbinde pozisyon aldıralım ki cari açığı gündemimizden çıkarıp atalım.