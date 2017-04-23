Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halen test aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde İstanbul Avrupa Yakası’nda pilot bölge olarak belirlenen 5 trafo merkezine yerleştirilecek. Ekiplerin DEPAR’dan gelecek bilgiler sayesinde arıza, kesinti, aşırı yüklenme gibi durumlardan önceden haberdar olacağını belirten BEDAŞ Ar-Ge ve Yatırım Direktörü İlker Dursun, “DEPAR sayesinde artık mahalle ve sokak bazında enerji kalitesini de anlık olarak izleme ve şebekenin tümümün röntgenini çekme imkânına sahip olacağız” dedi. ASELSAN Güç Kontrol ve Yenilenebilir Enerji Program Müdürü Dr. Tarık Oranç da, “Güç kalitesi ölçüm cihazı ve izleme merkezi yazılımı ile dağıtım şebekesi anlık olarak izlenip kontrol edilebilecek hâle gelecek. Ayrıca trafo sıcaklığı ve sigorta durum bilgisi gibi teknik bilgiler operatör tarafından uzaktan izlenebilecek” diye konuştu.