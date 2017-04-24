Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ‘Türkiye’nin Akdeniz’de çok boyutlu sismik ve sondaj stratejisi’ resmen start aldı. 31 Aralık 2012’de 130 milyon dolara satın alınan, iki ve üç boyutlu sismik arama yapabilme özelliğine sahip Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Doğu Akdeniz’de arama çalışmalarına başladı. Türkiye’nin Akdeniz’deki arama çalışmaları adım adım artacak. İlk etapta Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi ile 3 boyutlu sismik aramalar gerçekleştirecek. Ardından Oruç Reis Gemisi ile de sismik çalışmalar artırılacak. Ayrıca Türkiye’nin ilk defa sahibi olacağı sondaj gemisi ile strateji daha da güçlenecek. Türkiye, sismik veriler doğrultusunda Akdeniz’de nokta sondajlar gerçekleştirecek. Türkiye daha önce, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda Akdeniz’de sismik çalışmalar gerçekleştirmişti. Bakan Albayrak yeni dönemi “yoğun ve bütüncül arama ve sondaj stratejisi” olarak nitelendirmişti. Bu strateji çerçevesinde ilk defa Akdeniz açıklarında geniş bir alanda sismik çalışmalar yapılacak. Sismik arama yapılacak alanlar arasında KKTC açıkları da olacak.

ALBAYRAK: UZUN VADELİ YOLCULUK

Millî enerji ve maden stratejisi çerçevesinde arama ve sondaj stratejisini daha önce açıklayan Bakan Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı: Yılda en az iki tane olmak üzere kuyu kazma ve sondaj adımlarını atmaya başlıyoruz. Bu çerçevede, bilimsel çalışmalar çerçevesinde bulduğumuz verileri değerlendirerek en doğru sahalarla alakalı nokta atışı adımları atmaya başlayacağız. Buradan çok ümitvarız, pozitif neticeler alacağımıza inanıyorum. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Siz ne kadar altyapınızı bilimsellik çerçevesi içerisinde sağlam tutar, doğru adımları doğru noktada atarsanız neticesi de gelir. Bu konuda da ben çok ümitvarım, çünkü Türkiye 21. yüzyılın temellerini bugünden atmak zorunda. İnşallah milletimize güzel müjdeler vermek bize nasip olur.

8 kilometreye kadar tarıyor

∂ Barbaros Hayrettin Paşa, daha önce de Akdeniz ve Karadeniz’de sismik araştırmalar yapmıştı. Gemi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki arama gemisi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor. Ayrıca, buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayrettin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle en çevreci gemilerden biri olarak nitelendiriliyor.