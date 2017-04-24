Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs başta olmak üzere vergi cenneti ülkelerdeki off-shore bankalarda parası buhar olanlara, yargı kararları çerçevesinde geçen yıl 115,7 milyon liralık ödeme yapıldı. Detaylara bakıldığında, Yurt Security Offshore Bank Ltd’ye ilişkin 266 kişi için 32 milyon lira, Egebank Offshore Ltd’ye ilişkin 95 kişi için 61,9 milyon lira, Efektif Bank Offshore Ltd’ye ilişkin 58 kişi için 21,7 milyon lira olmak üzere; toplamda 419 kişiye ödeme gerçekleştirildi. Daha önce yapılan ödemelerle birlikte ‘off-shore’cuların Türkiye’ye maliyeti, 375 milyon liraya ulaştı. Üst düzey bir TMSF yetkilisi, hâlihazırda yasal süreci devam eden davaların kaybedilmesi hâlinde, fon tarafından tazmin edilmesi beklenen ilave ödeme tutarının, bugünkü kurlar üzerinden yaklaşık 1 milyar lira olduğunu bildirdi.

Türkiye, off-shore bankalarla 2001 yılındaki bankacılık krizinden sonra tanışmıştı. Sözkonusu krizde batan bankaların birçoğunun, Kıbrıs gibi ‘vergi cenneti’ tabir edilen birçok ülkede off-shore bankası olduğu ve Türkiye’deki şubelerinden bu bankalara mevduat topladıkları ortaya çıkmıştı. Mahkemeler, mağdur olduğunu iddia eden hesap sahiplerinin açtığı davalarda, off-shore bankaların Türkiye’deki bankacılık sistemine dâhil olmadığına hükmetmişti. Ancak 2010 yılında Bursa’da açılan bir davada, mahkeme ilk defa TMSF’nin aleyhine karar verdi. Yargıtay da kararı onadı. Bu emsal karardan sonra off-shore hesap sahiplerinin zararları TMSF tarafından karşılanmaya başladı.