Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’de 50 milyar TL büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen elektronik ticaret (e-ticaret) için Maliye Bakanlığı, uluslararası şirketlerin peşine düştü. Türkiye’deki müşterilerine satış yaptıkları halde vergi sistemine dahil olmayan uluslararası elektronik e-ticaret şirketlerine Maliye’den tebligat gitti. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Ülkede kim para kazanıyorsa, vergisini ödemeli” dedi. Bakanlık olarak bu prensiple hareket ettiklerini dile getiren Ağbal, akanlık olarak, iş yeri ülkede olmasa bile, ülkede ticari faaliyet yürüten, para kazanan ve bu işini de bir şekilde aracılar vasıtasıyla yapan firmalar bakımından vergileme hakkının Türkiye’de olduğuna inandıklarını söyledi. Vergi incelemeleri sonucunda Türkiye’de kazanılan ve vergisi ödenmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatları yaptıklarını bildiren Ağbal “Bir kısmı gelip, bunu anlaşarak ödemek istedi, bir kısmı da dava etti. Bu konuda gerek hukuki değerlendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz.

OFİSİMİZ YOK BAHANESİ

Vergisini ödemek isteyemeyenlere karşı da gerekli vergi denetim mekanizmalarını kullanıyoruz. Bir grup şirket Türkiye’nin bu konudaki tavrını gördüğü için Türkiye’de ofis kurdu, mükellef oldu ve vergisini ödüyor ama ısrarla ‘Türkiye’de ticari faaliyet yapmıyoruz, ofisimiz yok’ diyenlere karşı da gerekli raporları yazdık, bunları takip ediyoruz. O firmalar da Maliye idaresindeki arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Bir ara bana da geldiler, kendilerine çok açık ve net söyledik, uluslararası vergilendirme kurallarına göre vergilerini burada da ödemek durumundalar” diye konuştu.

GELİP BÜRO KURSUNLAR

Ağbal, Türkiye’nin bir çok ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarının da bulunduğuna dikkati çekerek, “OECD’nin bir model anlaşması var oradaki en kritik kavram iş yeri. İş yerinin nerede olduğu... İş yeri deyince biz bir büro arıyoruz halbuki sanal ticaret buna uymuyor, bir büro yok ortada. Türkiye’de bu işi yapanlar, bir şekilde araya bir daimi temsilci koyuyor” dedi.

ULUSLARARASI VERGİ MODELİ YOK

Küresel ticaretin belli bir oranının elektronik ortamda yürütüldüğünü, bunun önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirten Ağbal, şöyle konuştu: “Nerede ticaret yaparsanız yapın vergi ödemeniz gerekiyor. O zaman ‘bu vergiyi kim ödeyecek, nerede ödenecek’ tartışması gündeme geliyor. Bugün küresel ticaretin vergilenmesi konusunda uluslararası düzeyde herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir modeli henüz yakalayabilmiş değiliz. Gelir nerede elde ediliyorsa, orada vergilemenin yapılması prensibi daha hakkaniyete uygun bir çözüm fakat mevcut durumda bazı ülkeler bundan kaçınıyor.”