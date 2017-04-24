Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 443 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 4 konut satışı ve yüzde 11,6 pay ile Ankara, 8 bin 59 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2017 Mart ayında 50 bin 424 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 oranında artış göstererek 50 bin 424 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 661 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 59,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak 78 bin 499 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 782 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 57 oldu. Ankara 8 bin 525 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 667 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu iller 5 konut ile Hakkari ve Ardahan oldu.

Konut satışlarında 56 bin 376 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 56 bin 376 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 43,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 972 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 117 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artış göstererek 72 bin 547 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 471 konut satışı ve yüzde 17,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,6 oldu. Ankara 9 bin 649 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 942 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak bin 578 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2017'de ilk sırayı 579 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 313 konut satışı ile Antalya, 124 konut satışı ile Bursa, 88 konut satışı ile Yalova, 80 konut satışı ile Sakarya ve 73 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 323 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 148 konut ile Suudi Arabistan, 139 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 112 konut ile Afganistan izledi.