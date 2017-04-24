Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcılarının hergün merakla takip ettiği altın fiyatları 24 Nisan Pazartesi gününe nasıl başladı? Sürekli dalgalanmaların yaşandığı altın piyasasında son durum nedir? Bugün Kapalıçarşı'da gram 147,53 liradan, çeyrek ise 246,20 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son durum...





Altın sert düştü

Altın fiyatları, Fransa`da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası 7 haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Altın fiyatları, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından, merkezin adayı büyüme odaklı Emmanuel Macron'un seçimlerin ikinci turunu kazanacağı ve bunun sonucu Euro Bölgesi'ne en önemli ekonomilerden birinden gelebilecek tehdidin ortadan kalkacağı beklentilerinin güçlenmesinin ardından, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte, yedi haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Altının onsu yüzde 1.5 ile 2 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü göstererek ons başına 1,265.51 dolara kadar indikten sonra 1,275.64 dolara geldi. Altın, yen ile birlikte düşerken, euro güçlü yükseldi.



Altın, Macron ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen'in ilk turu kazanması, anketlere göre, 7 Mayıs'taki ikinci turu Macron'un rahat bir şekilde kazanacağını işret etmesi sonrası, bu yılki kazancını yüzde 11'e daralttı.



İlk turu Macron ve Le Pen'in kazanması ikinci turda yarışın euro karşıtı Le Pen ve Komünistlerin desteklediği Jean-Luc Melenchon arasında geçeceğine ilişkin senaryoyu ortadan kaldırdı ve Euro Bölgesi'ne yönelik riskin azalmasına neden oldu. Fransa seçimlerinin ilk turunun geride kalması ile birlikte, şimdi dikkatler merkez bankası politikalarına ve ABD'nin kapanma ihtimaline çevrilebilir.



Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "Piyasalar en kötü senaryoyu satın alıyor gibi görünüyordu," dedi ve "Macron'un durumunu güçlendiemesi ile birlikte, piyasalar tekrar ri