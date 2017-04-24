Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Ajans Press’in derlediği verilere göre İstanbul’a gelen turist sayısının 2000 yılından itibaren kademeli olarak arttığı belirtildi. Mega kenti 2002 yılında 2 milyon 699 bin 131 kişi ziyaret ederken bu rakam geçen yıl 9 milyon 203 bin 987’ye ulaştı. Amerika’dan Afrika’ya, İslam dünyasından Avrupa’ya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul’u son beş yıl içerisinde en çok Alman turistler ziyaret etmiş. Almanları sırasıyla İran, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa izledi. İstatistiklere göre turistler İstanbul’u en çok yaz aylarında ziyaret ederken kış aylarında turist sayısı en düşük seviyelere ulaştı.