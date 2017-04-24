Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8’inci Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Zirve, dünya ve bölgenin önde gelen iş ve devlet adamlarını bir araya getiriyor. Suriye’den Afrika’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e pek çok bölgeyi ele alacak olan zirve; ekonomi, ulusal güvenlik, enerji, ticaret ve mülteci krizi gibi dünya ajandasını kaplayan konuları İstanbul’da masaya yatıracak. Zirvenin ikinci gününde ana konuşmacı olarak yer alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 500’ün üzerinde üst düzey dinleyiciye seslenecek.

Zirvede konuşmacı olarak, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Mohammed Saleh Al Sada, İspanya Eski Dış İşleri Bakanı Ana Palacio, George W. Bush’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ile Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones’un yanı sıra Belarus, İsrail, Kenya, Kosova, Makedonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden pek çok bakan ve bürokrat ile dünyadan ve bölgeden de birçok CEO yer alacak.

"ZİRVENİN SIKITI YAŞAYAN BÖLGELER ARASINDA KÖPRÜ İNŞA EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Bu senenin temasının, içinde bulunduğumuz döneme uygun şekilde ‘Çalkantılı Bölge’de Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek’ olduğunu söyleyen Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO’su Frederick Kempe “Böyle kritik bir zamanda, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi’nin, dünyanın zengin potansiyele sahip olan ama krizler nedeniyle sıkıntılar yaşayan bölgeleri arasında bir köprü inşa ettiğine inanıyorum” dedi.

Atlantik Konseyi Bölge ve İstanbul Zirvesi Direktörü Defne Sadıklar Arslan ise "Geçmiş senelerde olduğu gibi, bu sene de bir değişim oluşturmak üzere kararlılık ve azimle, Türkiye, bölge, Avrupa ve ABD’den çok sayıda etkili ismi, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi’nde bir araya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Transatlantik bir yaklaşımı sahiplenen ve çözüm üretmeye odaklanan zirvede; mülteci sorunu, Suriye İç Savaşı, Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, Doğu Akdeniz’de ekonomik ve politik sorunlara dair çözümler, Afrika’daki enerji altyapısı yatırım fırsatları ve enerji finansmanında özel-kamu işbirliği modelleri gibi pek çok konu ele alınacak.