Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, bugün yaptığı oylamada Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar verdi. Fransa'daki Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde oluşturduğu iyimserlikle 3,5780 seviyesiyle 2 ayın en düşüğünde seyreden dolar AKPM'nin verdiği skandal kararla bir anda 3,59'un üzerine çıktı.
AKPM’nin Türkiye kararına doların ilk tepkisi
25.04.2017 - 15:22 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde oluşturduğu iyimserlikle 2 ayın en düşük seviyelerini gören dolar AKPM’nin Türkiye’yi kararı sonrası 3.59 lirayı aştı.
Etiketler : AKPM kararı,dolar,
467712 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/467712.aspx
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