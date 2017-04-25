Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, bugün yaptığı oylamada Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar verdi. Fransa'daki Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde oluşturduğu iyimserlikle 3,5780 seviyesiyle 2 ayın en düşüğünde seyreden dolar AKPM'nin verdiği skandal kararla bir anda 3,59'un üzerine çıktı.