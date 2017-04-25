Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,24 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatına en son 10 Nisan'da 10 kuruş zam yapılmıştı.