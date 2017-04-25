AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,24 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatına en son 10 Nisan'da 10 kuruş zam yapılmıştı.
Benzinde 14 kuruş indirim
25.04.2017 - 16:30 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldı.
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467725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/467725.aspx
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