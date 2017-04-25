Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki lale üretiminin yüzde 96,8'ini karşılayan Konya'da, 400 bin metrekarelik alanda geçen yıl 40 milyon lale üretildi, bu yıl ise 60 milyona yakın üretim bekleniyor.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 80 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dikkati çeken bir üretim merkezi.





Özellikle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "topraktaki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, görsel şölende en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

"Drone" adı verilen hava araçlarıyla bahçeyi farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini hatıra olarak saklamak istiyor.





Köylerde yaşayan kadınlara da istihdam sağlıyor

Lale tarlaları, aynı zamanda çevre köylerde yaşayan kadınlara da istihdam sağlıyor. Ekiminden bakımına ve baş kırmasına kadar üretimin her safhasında çalışan kadınlar, kazandıkları ile aile geçimlerine katkı sağlıyor.

Çocuğunu sırtına sararak sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya koşan kadınlar, lale üretiminde çalışarak, evine ekmek götürüyor.





Çiçek açma zamanında fotoğraf tutkunları başta olmak üzere birçok ziyaretçiyi ağırlayan lale tarlasında alın teri döken gelinlik kızlar da kazandıkları yevmiyeleri ile çeyizlerini hazırlıyor.

Firmanın üretim müdürü Beyhan Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçek açma döneminde tarlada görsel bir şölen yaşandığını söyledi.

Çok sayıda ziyaretçinin bu dönemde tarlaya akın ettiğini dile getiren Gürses, farklı meslek gruplarından, öğrenci, çalışan ve doğa tutkunlarının düzenlenen turlarla buraya geldiğini aktardı.





"Burada çektiği fotoğraflarla yarışmalarda ödül alan sanatçılar bile var"

Gürses, lale tarlasındaki renklerin gökkuşağını andırdığını, renk cümbüşünün görenleri etkilediğini ifade ederek, "Burada 60 milyona yakın lale, 12 farklı rengiyle adeta toprağı boyuyor. Sıra sıra renk tonlarında açan laleler, fotoğrafçıların büyük ilgisini görüyor. Kırmızının içinde sarı, sarının içinde kırmızı, pembenin içinde beyaz laleyi yakalayıp çekmek farklılık arz ettiği için daha çok tercih ediliyor. Burada çektiği fotoğraflarla yarışmalarda ödül alan sanatçılar bile var. Sosyal mecralarda ve yazılı görsel basında yer almasıyla her geçen yıl ilgi artıyor." diye konuştu.





