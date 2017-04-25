Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümeti köşeye sıkıştırmak için yurtiçi/yurtdışı fark etmeksizin her kesimle işbirliği içine giren kitleler, bu kez alenen yalan yazan Alman Bild'e umut bağladı ancak bu umut da kısa sürede bitti.

ALMAN BİLD MEHMET ŞİMŞEK'İN AĞZINDAN YALAN HABER YAPTI

Bild gazetesi, Mehmet Şimşek'in kendilerine bir röportaj verdiğini ve bu röportajda Şimşek'in; "Ekonomik olarak Almanya'ya ihtiyacımız var." sözlerini sarfettiğini yazdı.

HAYIRCILAR YALAN HABERE HEMEN İNANDI

Bild'in haberi üzerine muhalif kitleler hemen ekonominin çöküşte olduğunu hatta 'hükümetimizin Avrupa ülkelerinden para ister durumda olduğu' yönünde propagandaya başladı ancak haber yalan çıktı.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, twitter'dan yaptığı kısa açıklamada haberi yalanladı, doğrusunu aktardı. Şimşek "Yardım talebinde bulunmadığımızı, işbirliği önerdiğimizi söyledim." dedi.

İşte Mehmet Şimşek'in tweet'leri:







(Alman Bild'in Mehmet Şimşek manşeti)



