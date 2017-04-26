Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu çerçevesinde ülkedeki kurumsal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi teklif edeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan kıdemli bir yetkilinin ismini saklamak koşuluyla yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin vergi reformuna yönelik tasarısının çarşamba günü açıklanacağını teyit etti.

YÜZDE 35'TEN YÜZDE 15'E

Yetkili, Trump'ın seçim kampanyasında verdiği vaade sadık kalarak kurumsal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi teklif edeceğini söyledi.

GELİR VERGİSİ DE DÜŞÜRÜLECEK

Kişisel gelir vergisinde de önemli indirimlere gidileceğini belirten Beyaz Saray yetkilisi, vergi reformunun ülkedeki orta sınıfı kalkındıracağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün katıldığı Beyaz Saray brifinginde vergi reformundaki indirimlerle azalacak kamu gelirlerinin, ekonomik büyümenin artmasıyla telafi edileceğini söylemişti.

DEVLETİN GELİRİ 10 YILDA 2.1 TRİLYON DOLAR DÜŞECEK

Buna karşın, ekonomistler Trump'ın seçim kampanyası döneminde açıkladığı vergi indirimlerinin bütçe açığını olumsuz etkilememesinin, yani "kamu gelirleri açısından nötr" olmasının mümkün olmadığını düşünüyor.

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Tax Foundation'a göre, sadece kurumsal vergi oranının yüzde 35'ten yüzde 15'e çekilmesinin federal hükümete maliyeti 10 yıl içinde 2,1 trilyon dolara ulaşacak.

DOLARIN DEĞER KAZANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Trump'ın vergi hamlesiyle, kısa vadede doların uluslararası piyasada değer kazanması da bekleniyor.

TRUMP NE VAAT ETMİŞTİ?

Trump'ın seçim kampanyası döneminde açıkladığı vergi reformu, mevcut durumda yüzde 10'dan başlayarak yüzde 39,6'a kadar yükselen vergi oranlarına tabi tutulan 7 gelir dilimini 3'e indirmeyi öngörüyor. Söz konusu plan çerçevesinde uygulanacak gelir vergisi oranlarının ise yüzde 12, yüzde 25 ve yüzde 33 olması hedefleniyordu.

Şu anda yüzde 35 olan kurumlar vergisinin yüzde 15'e çekilmesini, veraset vergisinin tamamen kaldırılmasını ve vergi kesintilerinin üst sınırının yükseltilmesini planlayan Trump, vergi reformunun, ülke ekonomisinin yıllık yüzde 4 büyümesini sağlayacağı taahhüdünde de bulunmuştu.