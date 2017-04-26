Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey by Qatar’da gayrimenkul firmalarının yanı sıra teknoloji firmaları da yoğun ilgi gördü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK); Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve Marmara Teknokent (MARTEK) bünyesindeki; DTI İmplant, Sanlab Yazılım, Femrem Robot, Mikrodev Bilişim, İmplantek Medikal, Protek Sağlık, Orca Yapı, Doruk Kimyasal, Hayriya Bilişim, Appvarium Bilgi Teknolojileri ve Pak Arge firmalarıyla katıldığı fuarda önemli görüşmeler gerçekleştirildi. ‘Gökdelen temizleyen robot’tan ‘e-kardiyo’ sistemine, ‘helal sertifikalı kemik tozu’ndan ‘ağırlıksız vinç’e kadar yepyeni teknolojilerle fuara katıldıklarını anlatan TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek “Buraya kendi ayakları üzerinde duran yenilikçi, katma değeri yüksek ürünler üreten firmaları getirdik. Aldığımız sonuçlar son derece mükemmel. Herkes ‘bize bayilik verin’ diyor” şeklinde konuştu. TÜBİTAK’ın yüzde 7 ortak olduğu ve Gebze serbest bölgede Avrupa’nın en büyük implant fabrikasını kuran DTİ İmplant hakkında bilgi veren Orhan Çömlek, firmanın helal sertifikalı kemik tozu ürettiğini kaydederek “Türkiye’ye gelen örneklerin yüzde 90’ı domuz ve insanlara bilinçsiz olarak bunu veriyorlar. Bunun önüne geçmek için böyle bir proje geliştirdik” dedi.

10 YILDA 1 MİLYAR $ ÖDEDİK

DTI Imlant CEO’su Dr. Talat Buğur da, helal sertifikalı kemik tozunun kemikle ilgili her türlü cerrahide kullanıldığını belirterek, yüzde 100’ü ithal olan ürüne Türkiye’nin geçtiğimiz 10 yılda ödediği paranın 1 milyar dolar olduğunu söyledi. SGK’nın yılda 50 milyon dolarlık alımı olduğunu, bunun özel sektörle birlikte 90 ile 100 milyon doları bulduğunu kaydeden Buğur, şöyle devam etti: Biz uluslararası konsorsiyum kurduk. Yüzde 87 payla hâkim ortağı biziz. Diğer ortaklar Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre... Bu ürünü dana kaynaklı ürettik. Önümüzdeki 10 yılda eğer biz olmazsak Türkiye’nin buna ödeyeceği para 1,4 milyar dolar olacaktı. Seri üretime Türkiye’de başlamak üzereyiz. Yaklaşık 4 ayı bulacak.

EMÎR’İN DANIŞMANI TEKLİF ETTİ

Fuarda kendilerine çok yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Buğur “Emîr özel danışmanını yolladı bize. Özellikle bu projenin içine dâhil olmak için. Hatta önümüzdeki hafta İstanbul’da bizi ziyaret edeceklermiş. Projeye partner olabilirler. ‘Biz de işin içinde olmak istiyoruz. Üretimin belli bir oranını Katar olarak biz almak istiyoruz’ diyorlar. Bizim de global bir düşüncemiz olduğu için sıcak bakıyoruz” diye konuştu.

Hasta transfer edeceğiz

∂ TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Orhan Çömlek, gökdelen temizleyen robot yapan firmanın Katar’da çok ilgi gördüğünü söyledi. Dünyada ilk olan elektrokardiyografi projesini de fuara getirdiklerini anlatan Çömlek, “Kan basıncını şu an dünyada ölçen tek cihaz bizimkisi. Yüzde 100 yerli ve millî” dedi. Parmak ve damar izi okuyan sistemin de yoğun ilgi gördüğünü anlatan Çömlek “Uygulama ilk defa burada görücüye çıktı. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın 50 bin adet siparişi var” diye konuştu. Teknokent’te üretilen diğer ürünler hakkında da bilgi veren Çömlek, şöyle devam etti: Ürettiğimiz bir tane şurup var, Parkinson’u yarım saatte düzeltiyor. Alzheimer’ı 3-4 dozda götürüyor. İlaç yapıyoruz bunu. 20 milyon dolar yatırım aldı. Kısa süre sonra TÜBİTAK’ın içine klinik açacağız. Dünyadan hasta transferi yapacağız.