Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Samsung’un Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde gün yüzene çıkan tabletleri Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book Türkiye’de satışa sunuldu. Oyunseverler için özel olarak tasarlanan Galaxy Tab S3’ün LTE modeli 2.999 TL, Wi-Fi’li modeli 499 TL fiyatlarla tüketiciyle buluşurken, Samsung’un iş istasyonu Galaxy Book’un 12 inçlik modeli 4.499 TL, 10,6 inçlik LTE modeli 2.999 TL ve 10,6 inçlik Wi-Fi modeli de 2.499 TL fiyatla satışa çıktı. Ayrıca Galaxy Book satın alanlara HDMI,USB A ve USB C tipi çıkış içeren 199 TL değerinde Targus 3’ü 1 arada USB C Tipi çevirici adaptör hediye ediliyor.

Galaxy Tab S3’te 9,7 inç, Super AMOLED ekran bulunurken; Windows 10 işletim sistemi ile gelen Galaxy Book’un 10,6 inçlik versiyonunda TFT LCD, 12 inçlik versiyonunda ise Super AMOLED ekran yer alıyor. Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle 10 bit renge sahip HDR video içeriği destekliyor. Ayrıca modellerle gelen 9 mm kalınlığa sahip olan yeni S Pen, tabii bir yazı deneyimi sunuyor. Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Samsung Tab S3 ve Galaxy Book’un mobil deneyimi bir üst seviyeye taşıdığını belirterek “Oyun ve eğlence tutkunlarına özel olarak optimize edilen Samsung Tab S3, ekran ve ses kalitesiyle sinema benzeri bir seyir zevki ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Galaxy Book ise dizüstü bilgisayarın bütün özelliklerini tablete taşıyor” dedi.