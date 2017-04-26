Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi hayata geçiyor. Kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak için hayata geçirilen projede lise, üniversite mezunu ve üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor. Proje kapsamında kadınlar, tüm Türkiye çapında online ve 15 ilde de yüz yüze sürdürülecek eğitimler sonrasında Turkcell’in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek.