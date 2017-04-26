Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazarda el yakan, hatta mart başında çeyrek altın fiyatlarıyla yarışan yaz mevsimi sebze ve meyve fiyatları, artan sıcaklıkla birlikte ucuzlayacak. Hem sera hem de sezon ürünlerinin hallere girmesiyle birlikte fiyatlarda yüzde 60'a yakın düşüş olması bekleniyor. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM)Başkanı Burhan Er, özellikle sebzede bu hafta içinde fiyatların dip yapacağını söyledi. Er, "Meyvede ise sezon başında 300 liraya satılan erik 8-10, 150 liraya satılan kayısı 9 liraya kadar düşecek. Hasat arttı. Sıcak havayla birlikte ürünün üzerinden örtüleri kaldırdık. Dolayısıyla pazarda hem meyvede hem de sebzede ciddi fiyat düşüşleri göreceğiz" dedi. Vatandaşın uzun zamandır yüksek fiyatlardan dolayı semt pazarlarından iki üç poşetle döndüğünün altını çizen Er, "Biz de fiyatlardan dolayı mağdurduk ama ısınan hava bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracak" diye konuştu.

HASAT GECİKTİ, FİYAT ARTTI

Mersin Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Refik Canatan da haftasonu itibarıyla fiyatların en az yüzde 60 düşeceğini söyledi. "Mevsim normallerinin altında giden hava koşulları nedeniyle seradaki ürün dahi soğuktan etkilendi. Dolayısıyla ürün geç yetişti, hasat gecikti bu da fiyatlara yansıdı" diyen Canatan, haftasonu itibarıyla hem pazar esnafının hem de tüketicinin cebinin rahatlayacağını, herkesin nefes alacağını söyledi.

DOMATES FİYATLARI MAYIS'TA İNECEK

Tarlada 2, halde 4 pazarda 8-10 liraya kadar çıkan domatesin fiyatı euroyu da doları da ikiye katladı. Vatandaş fiyatın inmesini beklerken, komisyoncular ise mayısla birlikte hasadın başlamasını takiben domates fiyatında düşüş bekliyor. Ancak domates fiyatını etkileyen sadece geciken hasat değil. Sektör oyuncuları hasadın bir süre ihracat için bekletildiğini dolayısıyla beklenen fiyat düşüşünün geciktiğini belirtiyorlar. Bunu rakamlar da ortaya koyuyor. Rusya ile yaşanan kriz üzerine yeni pazarlar bulan üretici, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46.4 artırdı. Sektör oyuncularına göre, şu anki fiyatlar suni. Esas mayıs ayında oluşacak fiyat geçerli olacak.

Kaynak: Sabah