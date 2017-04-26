Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Beylikdüzü/İstanbul’da bulunan Elektronik İşletmesi’nin yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 Kapaklı, Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binamıza taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanmasına karar verildi. Şirketimiz tarafından boşaltılan gayrimenkulün nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır."

ANADOLU EFES DE TAŞIMA KARARI ALMIŞTI

Anadolu Efes de İstanbul Merter’deki fabrikasında üretimi durdurup taşıma kararı almıştı. Şirketten yapılan açıklamada üretimin Adana, Ankara ve İzmir’e kaydırılacağı belirtilmişti. Şirketten yapılan açıklamada kararın çevresel ve lojistik etkenlerle alındığı belirtiliyordu.