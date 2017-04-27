Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tebliğ kapsamında çiğ sütün tüketiciye satışı, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleştirilecek. Çiğ sütün son tüketim süresi ise ilk sağım saatinden itibaren 48 saat boyunca geçerli olacak. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi almış işleme tesisleri, almış olduğu çiğ sütü yerel perakendecilere satabilecek.

AMBALAJLARDA ETİKETLER VE UYARILAR BULUNACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre, çiğ süt otomatik satış makinelerinde tüketiciye sunulabilecek. Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılacak. Çiğ süt, tüketiciye otomatik satış makinesi aracılığıyla tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde satılacak. Ayrıca makinelerin gıda ile temasa uygun olması ve 0 ile 4 derece arasında muhafaza sağlıyor olması gerekecek.

PEKİ ÇİĞ SÜT SATANLAR NE YAPACAK?

Çiğ süt satmak isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisinin, öncelikle Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne başvurarak izin alması gerekiyor. Ayrıca çiğ süt analizlerinin hepsini yaptırmak ve en az 1 litrelik tek kullanımlık hazır ambalajları tüketiciye sağlamak zorunda olacak.