Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital servisler 53 milyondan fazla indirildi: 1 Nisan itibariyle bir yılını dolduran 4.5G’ye yaptığı yatırımların meyvesini almaya başlayan Turkcell, artan müşteri talebiyle data ve dijital servis gelirini 2016 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 94,2 oranında büyüttü. Mobil data geliri yüzde 89, sabit data geliri ise yüzde 32 oranında arttı. BiP, TV+ ve fizy gibi ana dijital servislerin indirilme sayısı Nisan ayında 53,3 milyona ulaştı. Ses, data ve dijital hizmetlerin üçünü birden kullanan müşterilerinin sayısı ikiye katlanarak yüzde 42 oldu. 2017’nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye cirosunun yüzde 18’i dijital servislerden geldi.

Financell’den banka dışı ilk ihraç: Turkcell Grup’un hedeflerine ulaşmasında Financell katkı sağlamaya devam ederken, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile Türkiye’de yine bir ilke daha imza attı. Ortalama 336 gün vadeli toplam 100 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihraç eden Financell, bu alanda ihraç gerçekleştiren banka dışı ilk kurum oldu.

4.5G ile data kullanımı 5,1 GB’ye ulaştı: 4.5G’nin ilk yılında Turkcell’in iştiraki Financell’in kredi desteğiyle akıllı telefon kullanan müşteri sayısı hızla arttı. Şebekedeki akıllı telefon penetrasyonu çeyrek bazında 4 puanlık artışla yüzde 68’e çıktı. 4.5G uyumlu akıllı telefonların sayısı ise yaklaşık 12 milyona ulaştı. Mart ayında 4.5G abonelerinin ortalama data kullanımı 5,1GB olarak gerçekleşti.



Anadolu’da üç kişiden biri BiP kullanıyor: 192 ülkede kullanılan BiP’in indirilme sayısı 13 milyonu aştı. Uygulamayı yaklaşık 1,4 milyon kullanıcı yurtdışından indirirken, Anadolu’da her 3 müşteriden biri BiP uygulamasını kullanmaya başladı. 4.5G’nin birinci yıldönümünde iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında görüntülü görüşmeyi sağlayan BiP ile bir ilke daha imza atıldı.

Cepten 40 dakika televizyon izledik: Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Türkiye’nin müzik platformu fizy ise Türkiye’de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Toplam 4 milyondan fazla indirilen lifebox’ta saklanan doküman sayısı ise 700 milyonu aştı. Türkiye’yi dijital dergicilikle tanıştıran Dergilik üç ay içinde 2,2 milyondan fazla indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekorunu kırdı.

Kar payı dağıtma teklifi Genel Kurul’da görüşülecek: Turkcell Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2017 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikasında belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 791 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kar payının Genel Kurul’da onaylanması durumunda 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenmesi planlanıyor.

İSTANBUL – Global marka olma hedefine ulaşma yolunda dijital servisleri odağına alan Turkcell, yılın ilk çeyreğine tüm zamanların rekoruyla başladı. Turkcell grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken, yıllık bazda yüzde 25,6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı. 2016 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 39,8 oranında artışla 1 milyar 400 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğinde net kar ise 459 milyon TL oldu.

GSM operatöründen dijital hizmet şirketine dönüşen Turkcell’in 2017’ye rekorlarla başladığını anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine dönüşme yolunda attığımız adımların karşılığını bu yılın ilk çeyreğine hem gelir, hem de FAVÖK’te rekorlara imza atarak almaya devam ettik. 2017’nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18’ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98’e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı” dedi.

fizy yabancı rakibini ikiye katladı

Bir yılını geride bırakan 4.5G ile birlikte servislere olan ilginin de önemli ölçüde arttığını anlatan Terzioğlu, “BiP’in dünya çapında indirilme sayısı 13 milyonu aştı. İndirmelerin 1,4 milyonu yurtdışından geçekleşirken, Anadolu’da da 3 müşterimizden biri BiP uygulamamızı kullanıyor. fizy uygulamamız ise Türkiye’de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Toplamda 4 milyondan fazla indirilen lifebox’ta saklanan doküman sayısı ise 700 milyonu aştı” diye konuştu. Türkiye’yi dijital dergicilikle tanıştıran Dergilik uygulaması ile en popüler dergilere mobil cihazlardan erişim sağladıklarını ifade eden Terzioğlu, “Dergilik’te yılın ilk üç ayında toplam 2,2 milyon dergi indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekoru kırıldı. Dergilik’e dâhil edilen 13 yeni yayınla birlikte platformdaki dergi sayısı 300’e ulaştı” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de gelirin yüzde 67’si data ve dijital servislerden

4.5G’nin birinci yılında Türkiye’nin 81 ilinde nüfusun yaklaşık yüzde 83’ünü kapsadıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “4.5G abone sayımız 26 milyonu aştı. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı Mart ayında 5,1GB’ye ulaşırken, 4.5G’nin katkısıyla tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre yüzde 69 artarak 3 GB olarak gerçekleşti. Türkiye’deki akıllı telefon penetrasyonumuz daha da ivme kazanarak ilk çeyrek sonunda yüzde 68’e ulaştı ve akıllı telefonların içerisinde 4.5G uyumlu cihazların payı yüzde 57 oldu. Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data ve dijital servis gelirlerimiz hızla arttı. Turkcell Türkiye gelirinin yüzde 67’sini oluşturan data ve dijital servisler geliri yüzde 94,2 oranında yükselerek 2,4 milyar TL’ye ulaştı.”

4.5G’ye yerli doğum günü hediyesi

4.5G’nin birinci yılında Turkcell’in, yine bir ilke imza atarak yerli baz istasyonlarıyla görüntülü görüşmeyi gerçekleştiren ilk mobil operatör olduğunu hatırlatan Terzioğlu, “ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında iki yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında yeni nesil anlık mesajlaşma uygulaması BiP ile görüntülü görüşmeyi sağlayarak 4.5G’nin birinci yılını yerli hediyeyle kutladık” dedi.

Sabit müşteri sayısı 2 milyona ulaştı

2017 yılının ilk çeyreğinde müşteri sayısının, 35,8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 50,4 milyona ulaştığını dile getiren Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılın ilk çeyreğinde mobil, fiber, ADSL ve TV’de müşteri kazanımımız devam etti. Mobil segmentte toplam müşteri sayımız ilk üç ayda 351 bin artarak 33,4 milyon oldu. Faturalı müşteri sayımız geçen çeyreğe göre 298 bin artarak müşteri bazımızın yüzde 53’üne ulaştı. Sabit segmentte ise, fiber müşteri sayımız çeyreksel bazda 42 bin artarken, ADSL müşteri sayımız da 62 bin artarak toplam sabit müşteri sayımız yaklaşık 2 milyon oldu. Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil ses, data ve servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız yüzde 42, sabit tarafta TV’li servis kullanan müşteri oranımız yüzde 39 oldu. Birinci çeyrekte, artan faturalı bazı data ve servis gelirleri sayesinde mobil bileşik ARPU geçen yıla göre yüzde 17,4 artarak 30,5 TL olurken, sabit bireysel ARPU ise yüzde 5,6 büyüme ile 53,1 TL’ye ulaştı.”



Genel Kurul’da kar payı dağıtımı da görüşülecek

Turkcell’in Olağan Genel Kurulu’nun 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenleneceğini de hatırlatan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, “Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 791 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kar payı, 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenecek. Kar payı dağıtımı, Genel Kurul’umuzun onayına tabi olacak” diye konuştu.

İnovasyon ve sosyal sorumlulukta öncü

Türkiye’nin 4.5G’ye geçişinin ardından bir yıl geride kalırken, Turkcell 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecindeki çalışmalarına ağırlık verdi. Son iki yıldır hem uluslararası hem de ulusal arenada önde gelen teknoloji şirketleri ve üniversiteler ile 5G teknolojileri geliştirebilmek amacıyla stratejik işbirlikleri başlatan Turkcell, yakın zamanda Huawei ve Ericsson ile devam eden işbirliklerine ek olarak, ZTE ile 5G’de ortak çalışma yapmak amacıyla bir işbirliğine daha gittiğini duyurdu. Turkcell, Barcelona’da gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, teknolojiyi insan için kullanma odağı çerçevesindeki hizmetler ve ürünleriyle iki önemli ödül aldı. Turkcell Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik hizmetleriyle, GSMA’in en prestijli ödülü olan “Mobil İletişim Sektörüne Büyük Katkı” ödülünü bu alanda çalışan dört şirketle paylaştı. Buna ek olarak, mobil teknolojinin insani ve acil durumlarda en iyi kullanımı alanında, Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki günlük hayatlarında dil engelini aşmasına yardımcı olan “Merhaba Umut” uygulamasıyla ikinci bir ödüle daha layık görüldü. Turkcell, “İnsan için teknoloji” odağını, bir diğer önemli uluslararası platforma, Dünya Ekonomik Forumu’nun San Francisco’daki Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’ne de taşıdı. Merkezin açılış konferansının ilk oturumunda konuşmacı olan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, verdiği mesajlarla, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcilerini, teknolojinin imkânlarını insan hayatını iyileştirmek için kullanmaya çağırdı.

Financell Fintek oyununu büyütüyor

Finans ve teknolojinin buluştuğu Fintek alanında sunulan ürün ve hizmet yelpazesini Financell ile genişleten Turkcell, telekom hizmetleri nedeniyle müşteriyle kurduğu ilişkiyi finansal hizmetler alanına da taşıdı. Bu kapsamda Financell ile müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlarken, diğer yandan Paycell ile fark yaşatan ödeme çözümlerini sunmaya devam ediyor. Düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınmasının ardından müşterilerini yeni nesil ödeme kartı Paycell Card ile tanıştıracak olan Turkcell, 3 yılda Paycell Card’lı 10 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyor. 2016 yılında hizmet vermeye başlayan tüketici finansman şirketi Financell, Nisan 2017’de banka-dışı sektörde bir ilki gerçekleştirerek varlığa dayalı menkul ihracıyla grubun verimli bilanço odağına da katkıda bulunmuştu.



