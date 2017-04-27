Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banvit'i 470 milyon dolara satın alan Brezilyalı gıda devi BRF'in, Keskinoğlu'nu tekrar radarına aldığına yönelik çıkan haberlere şirketten açıklama geldi.

Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Keskinoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2016’yı 1 milyar 150 milyon TL ciro ile kapatıp 54’üncü yılına giren ve Türkiye’yi 70’i aşkın ülkede temsil eden şirketimiz, kuruluşundan bu yana; gerek ticari ve sosyal paydaşlarına, gerekse de kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluğun bir yansıması olarak tüm faaliyetlerini şeffaflıkla yürütmüştür.

Son günlerde, şirketimizle ilgili bir satış süreci olduğuna dair gündeme getirilen iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır, 2017 yılı için planlarımız arasında böyle bir hedef söz konusu değildir. Keskinoğlu Şirketler Grubu olarak, 2017 yılı itibariyle; yönetim aşamalarında profesyonellerle çalışarak kurumsallaşma sürecini başlattık. Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak, sektörümüzde bu alanda da öncülüğü üstlenmenin getirdiği sorumluluk ve yeni yapımızın oluşturduğu dinamizmle birlikte, büyüme hedeflerimize ve yeni yatırımlara odaklanmış durumdayız.

Bunun dışındaki tüm iddiaların, kamuoyunu ve ticari paydaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek nitelikte, spekülatif söylentilerden ibaret olduğunu belirtir; tarafımızdan yapılmayan açıklamalara itibar göstermeyeceğiniz inancıyla, hassasiyetiniz için teşekkürlerimizi sunmak isteriz."

KESKİNOĞLU, 75 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Keskinoğlu Şirketler Grubu; piliç eti, ticari yumurta, organik gübre, viol, yem, zeytinyağı ve sabun üretiminin yanı sıra, damızlık civciv ve yarka yetiştiriciliği, etlik ve yumurta yönlü civciv üretimi, lojistik ve son olarak 'Tavvuk restaurantları' ile faaliyet gösteriyor. Merkezi Aksihar'da olan şirketin çalışan sayısı 3 bin 600. Şirket 75 ülkeye ihracat yapıyor. 1.2 milyar TL ciroya sahip şirketin, hedef ihracat pazarında Afrika bulunuyor. Şirketin tesislerinde yıllık 170 bin ton piliç eti, 40 bin ton ileri işlenmiş piliç eti ve şarküteri ürünleri, 1 milyar adet yumurta, 450 milyon adet viol (yumurta kabı), 11 milyon adet yumurta yönlü dişi civciv, 4 milyon adet yarka, 80 milyon adet broiler (etlik civciv) ve 50 bin ton organik gübre üretimi ile 15 bin ton zeytinyağı üretimi yapılıyor. Şirketin iki adet yem fabrikası var. Toplam yem üretim kapasitesi 1 milyon 250 bin ton. Şirket, İSO 500 raporunda 81. sırada yer alıyor.